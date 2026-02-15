セリエA第25節が14日に行われ、インテルとユヴェントスが対戦した。インテルは直近のリーグ戦12試合で無敗と好調を維持しており、前節終了時点で2位ミランと勝ち点「8」差をつけて首位に立っている。対するユヴェントスは、直近の公式戦2試合で勝利がないという状況。嫌なムードを振り払うことはできるか。今季2度目、伝統の“イタリア・ダービー”が、インテルの本拠地『スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ』で幕を開けた。