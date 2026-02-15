イスラエルのネタニヤフ首相（ロイター＝共同）【エルサレム共同】複数のイスラエルメディアは14日、米主導で設立されたパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初の首脳会合に、イスラエルからはサール外相が出席すると報じた。ネタニヤフ首相はイラン情勢を協議するため最近訪米したばかりで自身の出席は見送ったという。会合は19日にワシントンで開催される見込み。ネタニヤフ氏は訪米中の11日、評議会への参加