グッドスマイルカンパニー創業25周年を記念した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品として、完全新作テレビアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』が制作されることが発表された。10月より放送がスタートし、アニメーション制作はライデンフィルム・カヤックアニメーション、監督は曹毅が担当する。【写真】合体ロボアニメのOP歌う西川貴教同作は、同社のメカ系レーベル「メカスマ」が、全世界の合体ロボットファンへ向け