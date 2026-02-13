「プロレス・スターダム」（１３日、後楽園ホール）昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんが、プロレス通算８戦目でついに自力での初白星を挙げた。タッグマッチで師匠の葉月（２８）と組み、さくらあや（２９）＆金屋あんね（２７）組と対戦。１２分５９秒、シャイニングウィザードであんねを仕留め、初めて自分で３カウントを奪ってフォール勝ちした。再デビューから４６日で悲願の自力初勝利をつかん