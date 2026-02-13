2月12日、『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ系）で、国分太一が日テレに謝罪したことについて発言した芸人が物議を醸している。「国分さんは2025年6月19日、“複数のコンプライアンス上の問題”を起こしたとして、TOKIO時代から長年出演していた日本テレビの『ザ!鉄腕!DASH!!』を降板。長期活動休止となりました。その後、10月22日に日弁連に人権救済を申し立て、11月26日には記者会見をおこないました。日テレに自身のどの行