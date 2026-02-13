【北京＝照沼亮介、上海＝田村美穂】中国で１５日から始まる春節（旧正月）の連休を控え、旅行や帰省が本格化している。中国政府の予測では、春節前後に過去最多の延べ約９５億人が移動する見通しだが、政府が渡航自粛を呼びかける日本は大手旅行サイトで海外人気旅行先の上位に入っておらず、訪日観光客数は例年より落ち込みそうだ。今年の春節連休は９日間で「過去最長」（中国国営英字紙チャイナ・デイリー）と話題だ。海外