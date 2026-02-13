【月マガ創刊50周年記念「青春月刊少年マガジン」特集】 2月13日 無料公開 【拡大画像へ】 講談社は2月13日、「月マガ基地」にて、2025年に「月刊少年マガジン」50周年記念として連載をされていた「青春月刊少年マガジン」読み切り16作品を一挙公開した。 「青春月刊少年マガジン」は、「月刊少年マガジン」50年の歴史を共に繋いできた連載陣が、毎号読み切りで登場するという企画。現在、月