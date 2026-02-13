イントランス [東証Ｇ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は3億3300万円の赤字(前年同期は2億6600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は3億8800万円の黒字(前年同期は1億6600万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結