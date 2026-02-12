30代から教育現場で働いてきた立石美津子さんは、38歳で母となったときも、子育てに明確な理想を抱いていました。しかし、子どもが発達障害であることがわかったことで、その理想は揺らぎ、諦めへと変化。その後の葛藤の日々が、立石さんにこれまでとは異なる生き方を与えてくれました。 【写真】「こだわりが強かった」という自閉症の息子・光汰朗さんの幼少期からこれまで（全17枚） 「考えすぎであってほしい」違和感から目を