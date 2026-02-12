「猿は木から落ちても猿だが、代議士は選挙に落ちれば“ただの人”だ」そんな名言を残したのは、’55年の自民党結成時の中心人物だった元同党副総裁の大野伴睦。今回の衆院選では、中道改革連合から多くの“ただの人”が生み出された――。「国民をまた騙しやがったなってなるので」11日放送のラジオ番組『垣花正あなたとハッピー！』（ニッポン放送）に生出演し、そう語ったのは宮崎謙介氏（45）「宮崎さんは衆議院議員を2期務