リコージャパン、タップ、ボイットの3社は2月12日、協業によりホテル業界向けDX（デジタルトランスフォーメーション）の拡大に向けた取り組みを開始することを発表した。○取り組みの目的と背景インバウンドの増加や国内旅行支援策が進み、観光・宿泊業の盛り上がりが地域経済の活性化につながるとして注目を集めている。その一方で、ホテルなどの現場においては慢性的な人手不足や従業員の高齢化、作業の属人化といった要因から業