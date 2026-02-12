M!LKが、9月26日のマリンメッセ福岡B館公演を皮切りにアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027「シャカリキレボリューション」』を開催する。 （関連：M!LK、AiScReam……作家・Hayato Yamamotoが語る2025年大ヒット曲の裏側、ロジカルな仕掛けとライブの熱狂） 同アリーナツアーは、グループ史上最大規模となる16万人を動員するアリーナツアー。2027年1月まで続き、6都