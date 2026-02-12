2025年の大阪万博で書道パフォーマンスを披露した気鋭の書家、中西咲葉さんが熊本でもお披露目しました。 書き上げた文字は「受恩刻石」。「他人に与えた恩は水に流せ、受けた恩は石に刻んで忘れてはならない」との意味です。 この作品を含め、中西さんの書は鶴屋美術ギャラリーで、2月17日まで展示販売されています。