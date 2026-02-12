JCBのコード決済「MyJCB Pay」で、直接「J-POINT」で支払える新機能が提供開始 JCBは12日、JCBカード会員向けのポイント「J-POINT」がコード決済サービス「MyJCB Pay」で利用できるサービスを開始した。1ポイント1円から利用できる。 「J-POINT」は1月に提供が開始された同社のポイントサービスで、基本的に月のカード利用金額が200円ごとに1ポイント積算される。「MyJCB Pa