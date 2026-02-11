札幌市手稲区で住宅が爆発し５人が死傷した火事で、被害があった建物は２月１１日朝の時点で少なくとも６０棟に上ることが新たにわかりました。９日午前５時ごろ、木造２階建ての住宅が爆発した火事では、焼け跡からこの家に住む女性の遺体が見つかったほか、あわせて４人がけがをしました。その後の消防への取材で、爆発で被害があった建物は１１日朝の時点で少なくとも６０棟に上ることが新たにわかりました。今後の調査でさらに