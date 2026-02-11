エコピアの上でレグノよりもカジュアルブリヂストンから新ブランド『フィネッサ（FINESSA）』が誕生。その第一弾となる『フィネッサHB01』が発売された。【画像】タイヤの達人が公道テスト！ブリヂストンの新ブランド『フィネッサ』第一弾『HB01』全30枚現在ブリヂストンのサマータイヤには、スポーツブランドの『ポテンザ』、プレミアムコンフォートブランドの『レグノ』、エコタイヤブランドの『エコピア』、ベーシックタイヤ