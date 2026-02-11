平日午後のワイドショー『情報ライブミヤネ屋』（日本テレビ系）に終了報道が飛び出した。司会を務める宮根誠司側の希望で、今秋にも「閉店」するという。最近は裏番組の『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）も健闘中とはいえ、20年間、高い人気を保ってきた。それだけに局は引き留めたが、報道によれば「新しいことに挑戦したい」ということらしい。なお、ここで気になるのは視聴者の反応、すなわち「ロス」になる人がど