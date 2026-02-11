Image: Primakov / Shutterstock チップ性能いくらあがって、機能がいくら増えても、電源が切れたらガジェットはただの重し。バッテリー性能はスマホにとっても、ユーザーにとっても生命線です。2025年に発売されたiPhone 17 Proは、バッテリー駆動時間のiPhone史上最長を更新しました。が、その記録、今年も更新されるかも！搭載バッテリー最大5,200mAhWeiboにガジェットリーク情報をポスト