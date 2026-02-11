◇ミラノ・コルティナ冬季五輪女子1000メートル（2026年2月9日ミラノ・スピードスケートスタジアム）前回銀のレールダムオランダ）が悲願の金メダルを獲得した。同走の高木を引き離し、2組前のコクが出した五輪記録を即更新。スケート王国のアイドル的存在は「信じられない。本当に、本当に幸せ」とうれし涙を流した。フォロワー500万人超のインスタグラムで、パートナーの米国人著名ユーチューバーのジェイク・ポール