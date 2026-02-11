整形総額95万円・上智大学に通う21歳の女子大学生が、現在の洗練された美女姿からは想像もつかない過去の葛藤を告白し、大きな反響を呼んでいる。【映像】整形で激変した現在の姿ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の新企画「シリコンズラブ 〜整形女の恋物語〜」は、理想の容姿を手に入れるために「シリコン」を身にまとった女性たちが、真実の愛を求めて集結するリアリティショー。2月10日放送回では、上智大生・なの（21）が