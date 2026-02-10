ともに沖縄県出身で大学も一緒というお笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢と内間政成。2005年にコンビを結成し、『M-1グランプリ2010』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で準優勝をすると、『THE MANZAI 2011』（フジテレビ系）『M-1グランプリ2016』（ABCテレビ・テレビ朝日系）でも決勝進出を果たした。その真栄田が、警察官から「初めての職務質問」を受けたことを2月9日、自身のXで打ち明けた。真栄田は《今しがた、東京駅で