ともに沖縄県出身で大学も一緒というお笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢と内間政成。2005年にコンビを結成し、『M-1グランプリ2010』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で準優勝をすると、『THE MANZAI 2011』（フジテレビ系）『M-1グランプリ2016』（ABCテレビ・テレビ朝日系）でも決勝進出を果たした。

その真栄田が、警察官から「初めての職務質問」を受けたことを2月9日、自身のXで打ち明けた。

真栄田は《今しがた、東京駅でさ、東京来て22年で初めて職質受けたよ》と切り出すと、《一度お巡りさんと目が合って、タクシー乗り場に向かおうとしたら、タクシー乗り場が逆だったのさ。だから、方向転換したら、それが怪しいと思われたらしく、後ろから追いかけて来られて、 「すみません」と。 俺が 「はい」と返事すると、お巡りさんは声で俺だと気付いたらしく、焦って 「スリ！スリ！スリ！」と 周りは俺が、スリをしたと思ったんじゃないか》とネタのような展開を明かした。

すると職質をした警察官が、真栄田だと気がつくと《「スリムクラブの真栄田さんでしたか！動きが鋭過ぎたので、疑問になりました！お仕事頑張って下さい！」 》と激励したという。

「なんとも“のどか”なやりとりですが、真栄田さんは《周りの人は、お巡りさんがスリの仕事応援したかと思ったかもね》と笑いでまとめ、警察官には《お巡りさんお仕事お疲れ様です》と労いの言葉をかけていました。

頻繁にSNSを更新することでも知られるスリムクラブですが、相方の内間さんは『777』という数字に執着しているようで、自身のXにレシートの777円や自販機に表示された777を投稿する謎の行動をとっています。

また、1月14日には真栄田さんが約30年前の内間さんの《ビジュアル系にハマってたころの写真》を公開して話題となりましたが、1月31日には《キリアン・マーフィーに似てきたと言われました。嬉しいです》と、映画『オッペンハイマー』で主演を務めた俳優の写真と自身の写真を並べて投稿し、《イカすー》《イケオジみが増してますよ》などの反応がありました」（芸能記者）

SNSでも独自の笑いを追求するふたり。次はどんな角度から笑いを届けてくれるのか、彼らの投稿から目が離せない。