元格闘家ユーチューバーのジョビン（39）が、2026年2月9日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）オーディションの内容を漏洩したことを謝罪した。朝倉「ガチで訴えようと思っています」 今回の「情報漏洩」問題を巡り、BDの朝倉未来CEO（33）は2日にTikTokのライブ配信を行い、ジョビンが自身のメンバーシップで、「BreakingDown19」オーディションの内容を「ネタバレ」して金を稼い