香川県／池田豊人 知事 若者の恋愛や結婚を後押しするまちづくりを香川県が全国で初めて宣言しました。 （香川県／池田豊人 知事）「香川県は暮らしやすく、恋とにぎわいにあふれるまちを若者とともにつくってまいります」 恋愛や結婚について意見交換してきた香川県内の25歳以下の若者が2025年9月、香川県に提言したことを受けた動きです。 香川県は2026年度の当初予算で1000万円をかけて「出会い・結婚の機会の