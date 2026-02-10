アイフル [東証Ｐ] が2月10日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比42.8％増の282億円に拡大し、通期計画の330億円に対する進捗率は85.5％に達したものの、5年平均の92.9％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.1％減の47.9億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の