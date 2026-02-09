Screenshot: Gizmodo Japan/ Sony ソニー公式アカウントがYouTubeチャンネルを更新。真っ暗な中に一瞬浮かびあがるのは…噂の新型イヤホン「WF-1000XM6」と思われます。公開された公式ティザー動画では、2月12日の朝8時、日本時間だと12日25時（13日1時）の発表が告知されました。デザイン変更は間違いなし既存のWF-1000XM5では丸っこいボディだったのが、WF-1000XM6ではスリムかつマットな