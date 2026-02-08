フジテレビは8日、アニメ『鬼滅の刃』のテレビシリーズを4月5日午前9時30分より全編再放送することを発表した。日曜午前9時30分のアニメ枠は、以前『ONE PIECE』（2006年〜2025年）が長らく放送、近年は『TO BE HERO X』『SI-VIS: The Sound of Heroes』と新作アニメが放送されていた枠で、深夜に放送されていたテレビアニメ『鬼滅の刃』が朝に異例の再放送となる。【動画】煉獄さん登場！公開された『鬼滅の刃』名場面まとめ映