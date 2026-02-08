【ラ・リーガ第23節】(アノエタ)ソシエダ 3-1(前半2-1)エルチェ<得点者>[ソ]ルカ・スチッチ(24分)、ミケル・オヤルサバル(37分)、オーリ・オスカールソン(89分)[エ]アンドレ・シウバ(42分)<警告>[ソ]ペッレグリーノ・マタラッツォ(45分+3)[エ]ダビド・アッフェングルーバー(7分)、アレイクス・フェバス(45分+4)、グレイディ・ディアンガナ(65分)、ゴンサロ・ビジャール(87分)観衆:30,187人