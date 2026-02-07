オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が「超大物」の予感を漂わせた。メジャー史上最長身の２１３センチ右腕は７日、宮崎のキャンプ地で入団会見。天井を触りながら「電球の交換は承ります！」と笑みを浮かべ、まずは規格外な“つかみ”に成功した。「身長が高く、リリースポイントでかく乱できる。武器としてやっていきたい」。２５年までの公称は２１１センチだったが「ちゃんと身長が止