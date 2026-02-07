ジェットスター・ジャパンは、夏スケジュールの運航計画を更新し、2路線で追加便を運航する。東京/成田〜熊本線を午前の1往復に加え、夕方に1往復を追加設定し、1日2往復を運航する。さらに、東京/成田〜札幌/千歳線にも1往復を追加設定し、1日最大8往復を運航する。夏スケジュールには、国内線18路線と国内線7路線の計25路線を、エアバス機22機で1日最大100便以上運航することを計画している。