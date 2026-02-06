ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子ショートトラックのカナダ代表、コートニー・サロール選手（25）が2026年2月4日、競技用スーツを着た姿をインスタグラムで披露し、「美しい」などと絶賛されている。「オリンピックスーツお披露目」サロール選手はインスタで、「オリンピックに向けてちょっと変化を」「オリンピックスーツお披露目」と説明し、全身スーツを着てポーズを取る動画を披露した。スーツは、胴体部分がカナダ国旗の