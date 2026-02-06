ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子ショートトラックのカナダ代表、コートニー・サロール選手（25）が2026年2月4日、競技用スーツを着た姿をインスタグラムで披露し、「美しい」などと絶賛されている。

「オリンピックスーツお披露目」

サロール選手はインスタで、

「オリンピックに向けてちょっと変化を」

「オリンピックスーツお披露目」

と説明し、全身スーツを着てポーズを取る動画を披露した。スーツは、胴体部分がカナダ国旗のように、白地に赤色のメイプルリーフ柄が入ったデザインだ。サロール選手はその場で1周まわって見せたほか、滑る時の構えや投げキスをしている。

投稿のコメント欄には、「まったくもって素晴らしい」「ゴージャス」「この人は美しい...本当に美しい」「史上最も可愛いオリンピアン」「君たちショートトラックの選手たちが全速力で滑る姿、氷上の奇跡だよ...大成功を祈ってる」といった声が寄せられている。

チームカナダの公式サイトによると、サロール選手は7歳でスピードスケートを始めた。22年北京五輪に出場した際は、女子3000メートルリレーで4位といった成績をおさめた。レース時には「必ず同じイヤリングとピンクのシュシュを着用している」とも紹介されている。ミラノ五輪は26年2月6日に開幕する。