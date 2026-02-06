米メディアが報道「選考プロセスの早い段階」3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の各国のロースターが5日（日本時間6日）にWBC,Inc.から発表された。米国代表を外れたマイク・トラウト外野手（エンゼルス）は「保険の問題」だと米メディアが報じた。この日、米国代表が発表され、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）や両リーグのサイ・ヤング賞、タリク・スクーバル投手（タイガース）とポール・スキ