お金の使い方ひとつで、人生の幸福度は大きく変わる。高級車やブランド品、大きな家を手に入れたのに、なぜか満たされない――そんな違和感を覚えたことはないだろうか。その原因は、多くの場合「ステータス消費」にある。他人からどう見られるかを基準にしたお金の使い方は、一時的な高揚感をもたらす一方で、満足感が長く続かず、後悔につながりやすい。では、後悔しないお金の使い方とは何か。本記事では、世界的話題作『アート