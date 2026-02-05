ブリヂストンからボールとは別の「売上No.1」アナウンス。意外にもキャディバッグで初の年間販売数1位を獲得したとか。「『軽量ベーシックモデル（CBG422）』が 2025年の国内キャディバッグ商品別年間販売数量No.1を獲得しました。当商品は、使いやすさにもこだわった2.9?の軽量設計と、落ち着いた配色から明るめの配色まで取り揃えた豊富なカラーバリエーション（全12色）が多くのゴルファーにご好評いただいております」と、同社