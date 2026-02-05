°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ÎºòÇ¯ÈÎÇä¿ô1°Ì¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡×¡ªÇä¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤È¤ÏÊÌ¤Î¡ÖÇä¾åNo.1¡×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£°Õ³°¤Ë¤â¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ç½é¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¿ô1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤«¡£¡Ö¡Ø·ÚÎÌ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡ÊCBG422¡Ë¡Ù¤¬ 2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¾¦ÉÊÊÌÇ¯´ÖÈÎÇä¿ôÎÌNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿2.9Ô¤Î·ÚÎÌÀß·×¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤«¤éÌÀ¤ë¤á¤ÎÇÛ¿§¤Þ¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤¿ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´12¿§¡Ë¤¬Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£
¡Ú²èÁü¡Û12¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢Çä¤ì¤¿½çÈÖ¤Ë¥«¥é¥Ð¥ê¤ò¸«¤ë
¥¯¥é¥Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Î¤è¤ê¾®Þ¯Íî¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤¬¤Á¤Êºòº£¤Ç¡¢¡Ö½é¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌNo.1¡×¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥«¥é¥Ð¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀäÌ¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Î²Á³Ê¤ò3Ëü±ßÂæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡ØXXIO¡Ù·Ï¡ÊC-X161¤äC-X164¡Ë¤¬ÀÇ¹þ27,500±ßÁ°¸å¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ØCBG422¡Ù¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç24,970±ßÁ°¸å¤ò»à¼é¡£Æ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2.9Ô·ÚÎÌÀß·×¡¢¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½ËþºÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¤È¡È¹â¥³¥¹¥Ñ¡É¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¡£ ¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾¡°ø¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¤¤¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡×¤Ë¡ÖÂ¿¿§Å¸³«¡×¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¤³¤È¡£
¡Ö24Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤Ï10¿§Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë2¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ·×12¿§Å¸³«¤Ë³È½¼¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤«¤éÌÀ¤ë¤á¤Þ¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¦¥§¥¢¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢È¯¿§¤ÎÎÉ¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¥³¡¼¥¹Æâ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Á¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¤È¡¢¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë ¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤ÎÂ¿¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¹õ¡äº°Çò¡ä¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡ä¹õÌÝ¡äÇò¹õ¡äÀÖ¡ä²«¡ä¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡äÇò¡äÎÐ¡ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î½ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁê¼¡¤°»²Æþ¤Ç·²Íº³äµò¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤È¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¡×¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
