丼チェーン「伝説のすた丼屋」と「名物すた丼の店」は、対象の15品の肉が50%増量となる「肉の日キャンペーン」を2026年2月9日（月）・28日（土）の2日間開催する。【写真】肉が増量する対象の「15品」を全て見る低温で油通しをして、余分な脂を落とし、旨味を閉じ込めたジューシーな豚バラ肉と“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めた人気メニュー「すた丼」。並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りライスが入った食べごたえのある丼ぶりだ。