「1月28日に、友和さんが74歳の誕生日を迎えました。誕生日当日は、外で豪華な夕食を食べたりはせず、自宅で百恵さん（67）と過ごしたと聞いています」（三浦家の知人）昨年の11月に結婚45周年を迎えた百恵さんと友和。2人は今も、おしどり夫婦のようだ。本誌は’19年1月の百恵さんの誕生日に、映画デートに行く姿を目撃している。昨年1月にも、百恵さんが都内にある老舗百貨店に友和と訪れ、誕生日プレゼントとおぼしき紙袋を手に