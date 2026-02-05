アスリートは、グラウンドの上だけで戦っているわけではない。チームの躍進を支える大きな原動力として今、注目を集めているのが、現場の最前線で活躍するスポーツ栄養士の吉谷佳代さんだ。前回の記事では、栄養士だった母の影響を受けた子ども時代から、大学での学び、ラグビートップリーグでの挫折、そして、現場でつかんだ「食事は心理戦」といった考え方までをうかがった。今回は、そんなスポーツ栄養学の現場で培われた知見の