元阪神・桧山進次郎さん伝授…打力向上に導く“質の高いティー打撃”少年野球の現場でよく行われるティー打撃だが、ただ何となく打つだけでは打力向上に繋がりにくい。試合に近い感覚で質の高い練習にするにはどうすればいいのか。阪神で22年間プレーし、「代打の神様」と称されるなど活躍した桧山進次郎さんは、良いスイングに導くトスの上げ方や、悪癖を改善する方法を紹介している。ティー打撃は打者の練習だが、投げ手も重