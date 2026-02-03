【ロサンゼルス＝後藤香代】トランプ米政権の国境管理責任者トム・ホーマン氏は４日、ミネソタ州に派遣された連邦捜査官約３０００人のうち、７００人を直ちに撤収させると発表した。同州ミネアポリスで住民が不法移民を取り締まる連邦捜査官に射殺される事件が相次ぎ、地元からの反発が強まっていた。ホーマン氏は４日にミネアポリスで開いた記者会見で、地元当局との間で「前例のない協力体制」が築かれたことを一部撤収の理