【ワシントン共同】トランプ米政権は22日、留学や商用など非移民ビザ所有者が米国永住権（グリーンカード）を申請する場合、原則として母国の米大使館などで行うことを義務付ける新たな指針を発表した。政権による厳格な移民政策の一環。米国内での在留資格変更を認めてきた長年の慣行からの転換となる。米メディアによると、米政府は毎年100万件以上の永住権を発行。半数以上が米国滞在中に申請している。新指針に伴い、母国