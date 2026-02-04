2月2日、厚生労働省・関東信越厚生局麻薬取締部が、ハワイアンレゲエで知られる音楽デュオ「Def Tech」のメンバーでMicro（マイクロ）こと、西宮佑騎容疑者を麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕した。西宮容疑者は東京都渋谷区の自宅に乾燥大麻数グラムを隠し持っていた疑いがあるという。「この逮捕を受けて、所属事務所は3日、公式サイトで2月8日に予定されていた『Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館』