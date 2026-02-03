お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が2日深夜放送の日本テレビ「timeleszファミリア」（月曜深夜24・29）に出演し、慶大で同学年だった超人気アイドルを明かす場面があった。ケムリとお笑いコンビ「バッテリィズ」がゲスト出演し、timeleszのメンバーとともにお気に入りの具材を選んで“最強のサブウェイ”を作る企画に挑戦。2人でチームを組んでドラフト会議方式で具材を選んでいくが、ケムリは「僕、風磨さんい