晩餐会での“少女漫画のようなエスコート”動画が話題に（提供／soya0801_mlb）NEWSポストセブン

妻の手を優しく取って 大谷翔平、晩餐会でのエスコートが話題に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • BBWAAの晩餐会に出席した大谷翔平夫婦について、女性セブンが伝えた
  • 大谷が妻の手を取り、車から降りるのをエスコートしている動画が話題だ
  • 撮影者が「おめでとう」と伝えると、大谷は「ありがとう」と返したそう
記事を読む

おすすめ記事

  • ベルギーで発見された第一次世界大戦の不発弾（写真と本文は関係ありません）
    一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見　爆発物処理班出動＝フランス 2026年2月3日 10時41分
  • しまむらのロゴが全面にデザインされた服／ツマシさん提供
    部屋着のつもりで買った“しまむら全面ロゴ”1490円トレーナー　夫が外で着用→駅で三度見、娘も反応 2026年2月2日 11時30分
  • 【速報】退職代行「モームリ」運営会社社長夫妻を弁護士法違反容疑で逮捕…弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料か
    【速報】退職代行「モームリ」運営会社社長夫妻を弁護士法違反容疑で逮捕…弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料か 2026年2月3日 8時42分
  • 西宮佑騎容疑者
    音楽デュオ「Ｄｅｆ　Ｔｅｃｈ」のＭｉｃｒｏ、乾燥大麻所持の疑いで逮捕…デビュー２０周年の日本武道館ライブ目前 2026年2月3日 12時40分
  • CBC
    動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    2. 2. しまむら着た夫を三度見 大反響
    3. 3. 退職代行モームリ社長夫妻を逮捕
    4. 4. Def TechのMicro逮捕 乾燥大麻か
    5. 5. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    6. 6. 息子が事故死 足の踏み場もない
    7. 7. 土下座する女子生徒の顔に蹴りか
    8. 8. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    9. 9. クソ野郎は…香取慎吾が配信中断
    10. 10. 女児の歯ブラシに体液付着か
    1. 11. 牛丼1杯もらうのに2時間説教
    2. 12. 小2で目撃した母親の真っ裸 呆然
    3. 13. 大塚愛が可哀想 不倫騒動から8年
    4. 14. ドーナツ戻す ミスドの客が物議
    5. 15. へそから異物どんどん出た…地獄
    6. 16. 村上宗隆要望で…ホ軍が設備導入
    7. 17. 出演料1億円超えでも断っていた
    8. 18. 18歳同級生を生きたまま埋め殺害
    9. 19. 性的嫌がらせ露骨 芸能界去った
    10. 20. 離婚から1か月 別人のようなIZAM
    1. 1. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    2. 2. 退職代行モームリ社長夫妻を逮捕
    3. 3. Def TechのMicro逮捕 乾燥大麻か
    4. 4. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    5. 5. 土下座する女子生徒の顔に蹴りか
    6. 6. 女児の歯ブラシに体液付着か
    7. 7. 小2で目撃した母親の真っ裸 呆然
    8. 8. 18歳同級生を生きたまま埋め殺害
    9. 9. 姉を監禁?「足を切って渡す」
    10. 10. 玄関を開けたら男が突然頭突き
    1. 11. 紀子さまの振る舞い不評買ったか
    2. 12. 勤務中にラノベ? 幹部自衛官処分
    3. 13. モームリ社長の「億ション生活」
    4. 14. モームリ元社員「口止めされた」
    5. 15. Def Tech 武道館ライブは中止へ
    6. 16. 羽月容疑者に不審通報あったか
    7. 17. 元天才子役 32歳志田未来は別格
    8. 18. AIかと思った グダグダ政見放送
    9. 19. 13歳と性交渉撮影 思い出の一環
    10. 20. 少女誘拐→暴行で米兵実刑確定へ
    1. 1. 期日前投票456万人 前回比2%減
    2. 2. 2027年の「国民の祝日」を決定
    3. 3. 秀吉1代で終了 たった一つの弱点
    4. 4. 消費税12%案が浮上?「大事件」
    5. 5. 職場で私生活の話しすぎ NGの訳
    6. 6. 認知症リスク上げる?意外な習慣
    7. 7. 高市首相「憲法改正をやらせて」
    8. 8. 「勉強の意味」子に聞かれたら
    9. 9. 消費税12%案 政府内で浮上か
    10. 10. フラット35の2月適用金利を発表
    1. 11. 1000万円分フィギュア処分で絶叫
    2. 12. 田久保氏の「煽り姿勢」痛烈批判
    3. 13. 高市首相 麻生氏らと情勢協議
    4. 14. SNSで話題の心霊スポットに潜入！ 編集部が古びた洋館で目にしたものとは【USJ×呪術廻戦】
    5. 15. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
    6. 16. 風呂場で死なない「7つの心得」
    7. 17. 食後に強い眠気…40代からの異変
    8. 18. 三田証券の元取締役ら5人を逮捕
    9. 19. 情勢調査の「死角」自民単独過半数の裏にある“若年層のリアル”
    10. 20. 【解説】“円安ホクホク”発言に討論番組“ドタキャン”　自民・高市総裁の言動に野党反発、批判の声
    1. 1. トランプ大統領 ジョークに激怒
    2. 2. 恋リアで女性とベッド共有 話題
    3. 3. 時間ない 正恩氏が農業で危機感
    4. 4. エプスタイン文書 追加資料波紋
    5. 5. 韓国スターへの扱い「差別的」か
    6. 6. 26歳中国美女が薬物で急死 何が
    7. 7. ミネアポリス 31億円の損失か
    8. 8. 中国でヒョウと自撮り 襲われる
    9. 9. ラオス児童買春の今 専門家見解
    10. 10. 中国の犯罪集団4人の死刑執行
    1. 11. 中国が米国の入国審査に不満表明
    2. 12. 中国籍の議員就任 台湾政府反発
    3. 13. ロシア産小麦粉 北朝鮮で不満か
    4. 14. 米当局 イグアナの回収呼びかけ
    5. 15. 不祥事で国籍を変えて五輪 韓国
    6. 16. 中国共産党と台湾の交流再開へ
    7. 17. 北の外務省で、局長拘束されたか
    8. 18. 米グラミー賞で「ICE OUT」の声
    9. 19. 日本の造船業復権 背景に焦燥か
    10. 20. 日中関係悪化がK-POP界を直撃
    1. 1. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    2. 2. 織田信長が信用しなかった武将
    3. 3. 松江市揺れる 19階建て住宅建設
    4. 4. ディズニーまた値上げ? 戦々恐々
    5. 5. 「医学的に正しい」お風呂の温度
    6. 6. ジェットスター名称変更へ　豪カンタス撤退
    7. 7. ニッスイ 冷食に「かつ丼」登場
    8. 8. 新型「小さいランクル」投入背景
    9. 9. 福岡市の一等地物件 驚きの価格
    10. 10. 大手SIer辞めて迷走 女性の現在
    1. 11. 元警官が語る「潜入捜査」の実態
    2. 12. Netflixが箱根駅伝を独占放送?
    3. 13. 今のTVは「アホ」に合わせすぎか
    4. 14. 鼠先輩が17年も仕事切らさぬ理由
    5. 15. 待遇も厳しい「給食室の現実」
    6. 16. 日本企業 存続が問われる局面か
    7. 17. 自転車通勤 見えにくいコスト
    8. 18. イオンシネマで1000円で観る裏技
    9. 19. バカを見た…妻管理の通帳に愕然
    10. 20. マスク氏率いるAI企業を買収
    1. 1. AIで通話を「怖くない声」に変換
    2. 2. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    3. 3. AmazonセールでTHE NORTH FACEのバッグや軽量アウターが人気【本日まで】
    4. 4. d払いバーチャルカードに新機能
    5. 5. 「今が買い時」「早い者勝ち」AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
    6. 6. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
    7. 7. 注目度高いAI ゲーム関連株急落
    8. 8. スマホの容量不足を秒で解決
    9. 9. イヤホン TVの音を低遅延できる
    10. 10. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
    1. 11. AmazonでCIOのガジェットがSALE
    2. 12. 待ち時間「AI」を生産性に活用
    3. 13. 複雑機構トゥールビヨンをフルスケルトンのケースに搭載。機械式腕時計「ZEROO THE ARCHER」
    4. 14. ドコモ、ahamo対応の21年夏モデル発表　Xperia 1 III・Galaxy S21・5G据置型ルーターなど
    5. 15. トリプルカレンダー搭載の正統派ドレスウォッチ。「ZEROOクラシックムーンフェイズII」
    6. 16. 10Wの高出力。360°回転刻印も可能な高精細レーザー加工機「WAINLUX L3」
    7. 17. 1万3千円 クランプ固定タップ
    8. 18. ソニーの次期新型イヤホン「WF-1000XM6」は3色展開、ピンク説
    9. 19. トリプルドライバ＋高性能ノイズ低減。プロのためのIEMハイエンドイヤホン『STATUS Between Pro』
    10. 20. PS2のゲームをPCで動作させる
    1. 1. 村上宗隆要望で…ホ軍が設備導入
    2. 2. 吉田正尚は「トレードできない」
    3. 3. 18歳の大谷は「人と違いました」
    4. 4. 新庄監督 オフは「すぐ鼻整形」
    5. 5. 新日プロレス・高橋 電撃退団か
    6. 6. 真美子さんの椅子に腕回し…素性
    7. 7. 大谷 晩餐会でエスコート話題に
    8. 8. 男バス代表新監督に名伯楽待望論
    9. 9. 露選手のフィギュアメダル難しい
    10. 10. C・ロナ 事実上のストライキ
    1. 11. 史上最年少で生涯グランドスラム
    2. 12. 徒歩21分の駐車場が4万円超 嘆く
    3. 13. 阪神に「支払額が増える」可能性
    4. 14. 「大谷夫妻に引け取らない」絶賛
    5. 15. ロバーツ監督の発言で「大暴落」
    6. 16. 高梨沙羅 4度目の大舞台で復帰へ
    7. 17. アイドルが「完コピ」披露に反響
    8. 18. 「帰っていた」大谷夫妻に驚き
    9. 19. ストレッチのウソ 180度開脚はNG
    10. 20. ノルウェー代表MFにすきま風か
    1. 1. クソ野郎は…香取慎吾が配信中断
    2. 2. 大塚愛が可哀想 不倫騒動から8年
    3. 3. へそから異物どんどん出た…地獄
    4. 4. 離婚から1か月 別人のようなIZAM
    5. 5. 出演料1億円超えでも断っていた
    6. 6. 性的嫌がらせ露骨 芸能界去った
    7. 7. 国民民主候補に不倫疑惑 真相は
    8. 8. さんま「離婚原因のひとつ」告白
    9. 9. NHK受信料の義務「異常すぎる」
    10. 10. 現在32歳山田涼介の肌年齢に衝撃
    1. 11. 野間口徹「許せない」投稿が波紋
    2. 12. 黒柳と宇多田のやり取り 泣けた
    3. 13. ハリセンボン春菜の激変に騒然
    4. 14. 落合信彦氏が老衰で死去 84歳
    5. 15. ケンコバも 共演NGリストを公開
    6. 16. 大泉洋の態度を痛烈に批判 波紋
    7. 17. 彼らは確実に戦争します 嫌悪感
    8. 18. 野球アニメの名曲を…稲葉が歌う
    9. 19. 「年内結婚報道」に本人びっくり
    10. 20. 親子だったの!? 投稿に驚きの声
    1. 1. 夫が食い尽くし系夫と離婚決意
    2. 2. ユニクロ 1000円引きの神ニット
    3. 3. 妻は教え子「ロリコンじゃない」
    4. 4. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
    5. 5. 元いじめっ子の夫 態度が急変
    6. 6. 元夫の再婚相手に痛烈な返答
    7. 7. 実は電気代倍増?冬の暖房術
    8. 8. ZARAのワイドパンツが使える
    9. 9. ゴミ屋敷の原因は母親 娘の苦悩
    10. 10. くら寿司「mofusand」と初コラボ
    1. 11. 不倫妻「疲れた」隠された意味
    2. 12. 猫が一カ所に大集結 なぜ大集合
    3. 13. 花粉に負けない肌の育成を
    4. 14. 「冬のさつまいも博」開催へ
    5. 15. 寝ながらできる美尻トレーニング
    6. 16. ハニーズ ブルー系トップス
    7. 17. 性教育で「本当に大切な言葉」
    8. 18. PABLOとコラボ 大阪のお土産企画
    9. 19. 大人世代も取り入れやすいボブ
    10. 20. 山梨にサンリオの新ミュージアム