妻の手を優しく取って 大谷翔平、晩餐会でのエスコートが話題に
2026年2月3日 19時15分
ざっくり言うと
BBWAAの晩餐会に出席した大谷翔平夫婦について、女性セブンが伝えた
大谷が妻の手を取り、車から降りるのをエスコートしている動画が話題だ
撮影者が「おめでとう」と伝えると、大谷は「ありがとう」と返したそう

おすすめ記事
一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見 爆発物処理班出動＝フランス
2026年2月3日 10時41分
部屋着のつもりで買った"しまむら全面ロゴ"1490円トレーナー 夫が外で着用→駅で三度見、娘も反応
2026年2月2日 11時30分
【速報】退職代行「モームリ」運営会社社長夫妻を弁護士法違反容疑で逮捕…弁護士に依頼者紹介し違法な紹介料か
2026年2月3日 8時42分
音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」のＭｉｃｒｏ、乾燥大麻所持の疑いで逮捕…デビュー２０周年の日本武道館ライブ目前
2026年2月3日 12時40分
動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園
2026年2月2日 19時37分