NOT A HOTELは2月2日、新プロジェクト「NOT A HOTEL YUGAWARA」が神奈川県・奥湯河原エリアで新たに始動することを発表した。奥湯河原にNOT A HOTELの新拠点同社は「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoTなどのテクノロジーによる快適性を両立した別荘を提供している。2020年の創業以来、これまでに全国9拠点を開業してきた。NOT A HOTEL YUGAWARAが加わり、今後開業予