デコピンがいよいよ発売の自身が主人公となる絵本とともに写真に収まりました。絵本『デコピンのとくべつないちにち』がポプラ社から2月に発売。予約商品のため2月下旬より順次読者の元へ届けられます。この絵本は大谷翔平選手がマイケル・ブランク氏と共同で著作。開幕戦の始球式を任されたデコピンが、始球式に使う“ラッキーボール”を野球場に届けるために奮闘する物語となっています。なお、大谷選手とデコピンはこの絵本によ

◆MLB公式Xがデコピンと絵本の写真を投稿 Decoy is very excited for his first starring literary role 😂 https://t.co/s3v5XDYxH3 pic.twitter.com/5nhQDJxIU4 — MLB (@MLB) January 31, 2026