女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年4月20日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝春は出会いと別れの季節です。新人社員が元気に入社する姿もニュースでよく目にする時期。フレッシュな新人が入って、社内もなんとなく明るくなったと感じる人もいるのではないでしょうか？今回は、看護師長として新人の教育担当