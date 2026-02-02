ＴＤＫ [東証Ｐ] が2月2日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比12.6％増の1812億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の1800億円→1900億円(前期は1671億円)に5.6％上方修正し、増益率が7.7％増→13.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当