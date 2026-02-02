新党「中道改革連合」の安住淳共同幹事長が2026年2月1日、Xで高市早苗首相を批判し、ネットの注目を集めている。「一国の宰相としての責任が問われています」安住氏は「旧統一教会のパーティー券不記載問題、円安を容認するような発言、さらに今日の日曜討論の急遽欠席」とここ数日の高市氏の動きをまとめ、「これら『3点セット』とも言える問題は総理自らがメディアや国民に対し、真摯に説明を果たすべきです」と主張した。「それ